LGS nasıl olacak? LGS detayları Ziya Selçuk tarafından açıklandı!

LGS ile ilgili son dakika haberi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapıldı. Selçuk yaptığı açıklamada "LGS tarihinde ilk defa yapılacak bir şey" dedi. Peki, LGS nasıl yapılacak? İşte cevabı...

LGS NASIL OLACAK?

Selçuk yaptığı açıklamada, "Bu genel normalleşme sürecinde birçok karar alınıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu kararları açıkladı. Bu kararları birçok kurumla istişare yaparak almaktayız. Biz LGS ile ilgili kararlar alıyoruz ve uygulamay geçiyoruz. Her öğrencimiz kendi okulunda sınava girecek. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak bir şey. Sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak" dedi.