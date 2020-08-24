Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3709
  • 8,7298
  • 461.692
  • 1117.57
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı
24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:04 | Son Güncelleme:

LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı

LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının internet adresinden açıklandığını duyurdu.

LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları, bakanlığın 'http://meb.gov.tr' internet adresinden açıklandı. Buna göre adaylar, sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile ulaşabilecek.

Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitime ilişkin açıklama
Plazma tedavisiyle hayata tutundu: 10 dakikalık oksijen için tüm servetimi verirdim
MHP lideri Bahçeli: Karadeniz'de bulunan doğal gaz yatağı stratejik gücümüze de güç katacaktır
Fenerbahçe'nin 'Yeni Lugano'su bugün imzalıyor
Bakan Ersoy canlı yayında açıladı: 11 milyar dolarlık geliri geçeriz!
Sanatçı Azerin: Yeni bir devir açıldı

Sanatçı Azerin: Yeni bir devir açıldı

Giresun'daki sel felaketi havadan görüntülendi

Giresun'daki sel felaketi havadan görüntülendi

Günlük burç yorumları nasıl?

Günlük burç yorumları nasıl?

24 Ağustos güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

24 Ağustos güncel altın fiyatları ne kadar oldu?