LGS için yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik sekizinci örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20, sözel testte 25 olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi.

Genel Müdürlük, 2018 Ekim ayından itibaren her ay öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı. Öğrenciler, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtilen uygulama, son soru kitapçığının yayımlanması ile bu eğitim-öğretim yılı için tamamlandı.

Örnek soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "http://odsgm.meb.gov.tr/" internet sitesinden erişilebilecek.

(AA)