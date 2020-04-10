LGS giriş belgesi e-okul nasıl sorgulanır? E-okul.meb.gov.tr LGS sorgulama ekranı

E okul meb gov tr LGS sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. LGS giriş belgeleri e-okul'da yayınlandı. 8.sınıf öğrencilerinin bu yıl gireceği 2020 yılı Merkezi Sınav başvuru ve onay işlemi Bakanlıkça yapılmıştır. Sınav bilgileri http://e-okul.meb.gov.tr web sayfası üzerindeki e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden kontrol edilebiliyor.

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Öğrenciler itibaren LGS başvurularına dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebilecek. Öğrenci ve velilerin bu bilgileri mutlaka kontrol etmesi gerekiyor. Fotoğraf, öğrenci bilgileri, yabancı dil seçimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi muafiyeti ve özel durumu olan öğrencilerin durumlarının güncel olması gerekiyor. Eksiklik varsa kayıtlı olduğunuz okulun müdürlüğüne bildirmeniz gerekiyor. Sınava giriş belgeleri 28 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

LGS NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlendi.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.