Leonardo da Vinci'nin, ömrünün son yıllarını geçireceği Amboise'a giderken yanına aldığı eserlerden biri değildir?
Hangisi Fransa Kralı 1. Fransuva'nın davetini kabul eden Leonardo da Vinci'nin, ömrünün son yıllarını geçireceği Amboise'a giderken yanına aldığı eserlerden biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangisi Fransa Kralı 1. Fransuva'nın davetini kabul eden Leonardo da Vinci'nin, ömrünün son yıllarını geçireceği Amboise'a giderken yanına aldığı eserlerden biri değildir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 7’den 70’e herkes tarafından beğeniler izleniyor. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği yarışmada renkli ve heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Bazı soruların cevabını merak eden bireyler internet üzerinde aramalar yapıyor.
Hangisi Fransa Kralı 1. Fransuva'nın davetini kabul eden Leonardo da Vinci'nin, ömrünün son yıllarını geçireceği Amboise'a giderken yanına aldığı eserlerden biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster sourusu Hangisi Fransa Kralı 1. Fransuva'nın davetini kabul eden Leonardo da Vinci'nin, ömrünün son yıllarını geçireceği Amboise'a giderken yanına aldığı eserlerden biri değildir? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Birbirinden zor sorular ile yarışmacıları heyecanlı dakikalar yaşatan yarışma programı hem eğlendiriyor, hem de bilgi veriyor. İşte 26 Ekim Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde çıkan soru
A: Mona Lisa
B: Vaftizci Yahya
C: Meryem ve Çocuk İsa Azize Anne ile
D: Son Akşam Yemeği
Doğru cevap: Son Akşam Yemeği