Hangisi Fransa Kralı 1. Fransuva'nın davetini kabul eden Leonardo da Vinci'nin, ömrünün son yıllarını geçireceği Amboise'a giderken yanına aldığı eserlerden biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster sourusu Hangisi Fransa Kralı 1. Fransuva'nın davetini kabul eden Leonardo da Vinci'nin, ömrünün son yıllarını geçireceği Amboise'a giderken yanına aldığı eserlerden biri değildir? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Birbirinden zor sorular ile yarışmacıları heyecanlı dakikalar yaşatan yarışma programı hem eğlendiriyor, hem de bilgi veriyor. İşte 26 Ekim Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde çıkan soru

A: Mona Lisa

B: Vaftizci Yahya

C: Meryem ve Çocuk İsa Azize Anne ile

D: Son Akşam Yemeği

Doğru cevap: Son Akşam Yemeği