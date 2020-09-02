Le Figaro'nun Türkiye manşeti Macron'un amacını ifşa etti: Fransa Yunanistan'a savaş uçağı satmak istiyor

Fransız Le Figaro gazetesi bugünkü sayısında manşeti, başyazısı ve 2 tam sayfa olarak yer verdiği haberleriyle Türkiye’yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.

Gazetenin manşetinde Doğu Akdeniz’deki gerilimin sebebi olarak Başkan Erdoğan gösterildi. Fransız basının bir süredir haberlerde “Türkiye” yerine “Erdoğan” ifadesini kullanıyor.

FRANSA’NIN AMACI YUNANİSTAN’A UÇAK SATMAK

Le Figaro’nun sahibi Dassault Gruop’un aynı zamanda Fransa’nın Yunanistan’a satmak istediği savaş uçaklarını üreten şirket olması Doğu Akdeniz’de gerilimi artıran hamleler yapan Fransa’nın bölgedeki amacını da ortaya çıkardı.

Fransa’nın Yunanistan’a savaş uçağı satma isteği Macron’nun Doğu Akdeniz’deki agresif politikalarının ve Le Figaro’nun Türkiye ile Başkan Erdoğan’ı hedef alan saldırgan haberlerinin sebebi olarak yorumlandı.

İç siyasetteki sıkışıklığını dikkatleri dış politikaya çevirerek gidermeyi amaçlayan Macron, Balkanlar ve Afrika’daki çabalarının yanı sıra Lübnan, Irak ve Suriye’de Türkiye karşıtı bloğu harekete geçirmeye çalışıyor.