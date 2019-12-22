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Lavrov: TürkAkım, 2-3 hafta içinde devreye alınacak

Lavrov: TürkAkım, 2-3 hafta içinde devreye alınacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, TürkAkım doğalgaz boru hattının 2-3 hafta içinde devreye alınacağını söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal'da (Birinci Kanal) konuk olduğu 'Bolşaya İgra' (Büyük Oyun) adlı programda ABD'nin TürkAkım ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projelerine yönelik yaptırımlarını değerlendirdi.

Kuzey Akım-2 ve TürkAkım'ın inşa edileceğinden emin olduğunu belirten Lavrov, TürkAkım'ın tam olarak 2-3 hafta içinde hizmete gireceğinin altını çizdi.

Kuzey Akım-2 projesinin ABD'nin tüm tehditlerine rağmen gerçekleşeceğini kaydeden Lavrov, "Öncelikle Avrupalıların kendi ticari çıkarını anladığından eminim. İkincisi, Avrupalılar uzun vadeli enerji güvenliği açısından projeye ilgi duyuyor" dedi.

 


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