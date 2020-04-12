Laurel mi, yanny mi? Hangisini duyuyorsunuz? Sosyal medyayı ikiye bölen ses!

Laurel mi, yanny mi? Siz hangisini duyuyorsunuz? Sosyal medyayı ikiye bölen bir ses kaydı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıllarda gündeme oturan bu sesi duyan bir kesim "Laurel" sesini duyduğunu bir kesim ise "Yanny" sesini duyduğunu söylüyor. Öyle ki ilk önce Yanny, daha sonra ise Laurel'ı duyanlar da bulunuyor.

YANNY Mİ, LAUREL Mİ?

Yapılan açıklamalar dinleyenlerin 25 yaş altı olması halinde "Yanny" i duyma ihtimalinin daha yüksek olduğu yönünde.

Tartışmalar üzerine geçtiğimiz yıllarda da açıklama yapan Arizona Üniversitesi'nde Dil ve İşitme Bilimleri Profesörü Brad Story, 'Laurel' sesinin üst üste birkaç defa yerleştirildiğini; bu nedenle 'Yanny' olarak da duyulabildiğini iddia etmişti.

Peki ses kaydında Laurel mı, yoksa Yanny mi deniyor?

Cevap aslında her ikisi de! Kayıt, birbirinin üzerine yerleştirilmiş iki sesten oluşuyor. Beyin iki kelimeyi aynı anda duyamayacağı için, birini seçiyor. Bu nedenle ya Laurel'i ya da Yanny'yi duyabiliyorsunuz.