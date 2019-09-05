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  3. Üzerinde Latin alfabesiyle yazı bulunan hangi ülke bayrağında Cebelitarık Boğazı'nı temsil eden sütunlar vardır?

Üzerinde Latin alfabesiyle yazı bulunan hangi ülke bayrağında Cebelitarık Boğazı'nı temsil eden sütunlar vardır?

Üzerinde Latin alfabesiyle yazı bulunan hangi ülke bayrağında Cebelitarık Boğazı'nı temsil eden sütunlar vardır"

Üzerinde Latin alfabesiyle yazı bulunan hangi ülke bayrağında Cebelitarık Boğazı'nı temsil eden sütunlar vardır? Güven Bana Müge Anlı’nın sunumuyla Perşembe akşamları Atv ekranlarında yayınlanıyor. Karşılıklı güvene dayalı Güven Bana yarışmasında ödül 1.000.000 TL değerinde. Karşılıklı güvene dayalı olan yarışmada iki yarışmacı gelen soruları birlikte cevaplayarak büyük ödülü kazanma mücadelesi veriyor. 5 Eylül Perşembe akşamı sorulan sorulara cevap arayan izleyiciler internette aramalar yapıyor. Üzerinde Latin alfabesiyle yazı bulunan hangi ülke bayrağında Cebelitarık Boğazı'nı temsil eden sütunlar vardır?

Üzerinde Latin alfabesiyle yazı bulunan hangi ülke bayrağında Cebelitarık Boğazı'nı temsil eden sütunlar vardır? Perşembe akşamlarının sevilen yarışma programı Güven Bana soruları internette aratılıyor. Başarılı gazeteci Müge Anlı’nın sunuculuğunu üstlendiği Güven Bana yarışması hem sorulan sorularla hem de yarışmanın formatıyla dikkat çekiyor. Güvene dayalı programda toplam ödül 1 milyon TL değerinde. Sorulara birlikte cevap veren yarışmacılar büyük ödülün sahibi olmak istiyor. Üzerinde Latin alfabesiyle yazı bulunan hangi ülke bayrağında Cebelitarık Boğazı'nı temsil eden sütunlar vardır?

A: İspanya                   

B: Fas

C: San Marino

D: Guatemala

Doğru cevap: İspanya

 

 

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