La Casa De Papel 3. sezon ne zaman? La Casa De Papel 3. sezon saat kaçta yayınlanacak?
La Casa De Papel 3. sezon ne zaman? dizinin sevenleri tarafından heyecanla merak ediliyor. Bir dijital yayın platformu dizisi olan La Casa De Papel'in ilk 2 sezonu yayınlanmıştı ve oldukça fazla beğeni toplamıştı. İspanya'da gerçekleştirilen darphane soygununun ardından büyük bir meblağ ile yeni hayatlarına başlayan ekibin 3.sezonda neler yapacağı merak konusu oldu. La Casa De Papel 3.sezonu için tarih verilmişti. La Casa De Papel 3. sezon ne zaman saat kaçta? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..
La Casa De Papel 3. sezon ne zaman? yoğun olarak araştırılıyor. La Casa De Papel 3. sezon fragmanında Berlin'in ortaya çıkışı dizinin takipçileri tarafından büyük heyecanla karşılanmıştı.La Casa De Papel'in yeni sezonunda diziye üç yeni karakter katıldı. Geçen sezon polis Raquel Murillo olarak rol alan Itziar Ituno ve yeni katılan karakterlere de şehir isimleri verildi. La Casa De Papel 3. sezon ne zaman saat kaçta? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..
LA CASA DE PAPEL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Netflix Türkiye'nin Youtube kanalı üzerinden yayınlanan fragmanda La Casa De Papel'in 3. sezon bölümleriyle 19 Temmuz 2019 Cuma günü izleyicisi ile buluşacağı açıklandı. Saati ise tam olarak bilinmiyor.
LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI
Alvaro Morte - El Profesor
Ursula Corbero - Tokyo
Miguel Herrán - Rio
Pedro Alonso - Berlin
Darko Peric - Helsinki
Jaime Lorente - Denver
Esther Acebo - Stockholm
Alba Flores - Nairobi
YENİ KATILANLAR OYUNCULAR
Rodrigo de la Serna - Palermo
Luka Peros - Marsilya
Hovik Keuchkerian - Bogota
Itziar Ituno (Eski sezonlarda polis Raquel Murillo) - Lizbon
LA CASA DE PAPEL HAKKINDA
La Casa De Papel Álex Pina tarafından İspanya'daki Antena 3 kanalı için yaratılan bir soygun dizisi. 2 parça halinde yayınlanan tek sezonluk bir dizidir. 2 Mayıs 2017'de ilk kez yayınlanmış, 23 Kasım 2017'de sona ermiştir. Úrsula Corberó, Paco Tous ve Alba Flores gibi oyuncular oynamaktadır. İki sezondan oluşan dizinin ilk sezonunun süreleri yeniden düzenlenerek 9 bölümden 13 bölüme çıkartılmıştır ve 25 Aralık 2017'de Netflix'e eklenmiştir.