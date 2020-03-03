L-39 savaş uçağı özellikleri nelerdir? L-39 savaş uçağını hangi ülke üretti?
L-39 savaş uçağı Bahar Kalkanı harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düşürülmüştü. Olayın ardından vatandaşlar konun ile ilgili yoğun bir şekilde arama yapmaya başladı. TSK'nın düzenlediği hava saldırısı sonrası düşürülen uçağı Milli Savunma Bakanlığı doğruladı. İdlib'te düşürülen L-39 savaş uçağı hakkında detaylar haberimizde.
L-39 savaş uçağı nedir, özellikleri nelerdir sorusu merak ediliyor. Rejim güçlerine ait uçak düzenlenen hava saldırısı sonucu TSK tarafından bugün düşürüldü. Düşürülen uçağın özellikleri merak edilmeye başladı. Dünya'da geniş ölçüde kullanılan bir eğitim uçağı olan L-39 Albatros’un üretim yerinin Çek Cumhuriyeti olduğu biliniyor. Rejim güçlerine ait L-39 savaş uçağı ile ilgili detaylar.
L-39 SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Aero L-39 Albatros Çek Cumhuriyeti'nin yüksek performanslı eğitim uçağıdır. L-29 Delfin'in yerini almıştır. İlk ikinci nesil jet eğitim uçağıdır ve ilk çok güçlü turbofan projesidir. Geliştirilmiş tipleri L-59 Albatros ve L-139'dur. Dünya'da yaklaşık 30 ülkenin servisinde 2,800 uçak vardır ve L-139 Alca yavaş yavaş bu uçaktan geliştirilmiştir. Albatros çok yönlüdür, temel ve gelişmiş eğitim uçağı olduğu kadar hafif saldırı görevlerini de yerine getirebilme kabiliyeti vardır ve Dünya'da geniş ölçüde kullanılan bir eğitim uçağıdır.
L-39 HANGİ ÜLKELERİN ENVANTERİNDE BULUNUYOR?
Kırgızistan
Libya
Litvanya: yeni motor ve yeni avyonikler. L-159 alımı teklif edilmiştir.
Nikaragua
Nijerya
Kuzey Kore
Romanya
Rusya
Slovakya
Sovyetler Birliği
Suriye
Tayland: L-39ZA/ART
Tunus
Türkmenistan
Uganda
Ukrayna
Amerika Birleşik Devletleri
Özbekistan
Vietnam
Yemen
GENEL ÖZELLİKLER
Mürettebat: 2
Uzunluk: 12.13 m (39 ft 10 in)
Kanat açıklığı: 9.46 m (31 ft 0 in)
Yükseklik: 4.77 m (15 ft 5 in)
Kanat yüzölçümü: 18.8 m² (202 ft²)
Boş ağırlık: 3,459 kg (7,625 lb)
Maksimum kalkış ağırlığı: 5,700 kg (12,560 lb)
Motor: 1× Progress/Ivchenko AI-25TL turbofan, 16.9 kN (3,800 lbf)
Performans
Asla geçilmemesi gereken hız: Mach 0.80
Maksimum hız: 4,000 metrede 750 km/h (400 knots, 470 mph)
Menzil: 1,000 km
Servis tavanı: 11,500 m (37,730 ft)
Tırmanma oranı: 22 m/saniyede (4,330 ft/dakikada)
Kanat yüklemesi: 250.0 kg/m² (51.23 lb/ft²)
Güç/ağırlık: 0.37
Kalkış rulesi: 530 m (1,700 ft)
İniş rulesi: 600 m
Silahlar
4 dış yükleme noktasına 1,290 kg (2,840 lb) yük yüklenebilir, bunlar:
K-13 ve R-60 havadan havaya füzeler
7.62 mm'lik makineli tüfek podları
Serbest düşümlü bombalar ve misket bombaları
Roket fırlatıcıları
Havada atılabilir depo