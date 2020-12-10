KYK yurt yönetim memuru alımı başvuruları nasıl olacak? 2020 KYK personel alımı başvuru şartları nelerdir?

KYK, yurt yönetim için KPSS'den en az 60 puan alma şartı ile düz memur alımı yapıyor. KYK memurluğu için başvuracak adaylar, personel alım ilanına ilişkin başvuru şartları ve detaylar haberimizde bulabilirler. İşte KYK yurt yönetim memuru başvuru işlemi ve şartları



KYK MEMUR ALIMI TABAN PUANLARI NEDİR?

KYK yurt yönetim memur alımı ilanı yayımlandı. İlanın yayımlanmasının ardından en çok araştırılan konu KYK memur alımı taban puanlarının daha önce kaça geldiği konusu oldu. Aşağıda hazırlanan tabloda taban puanlara şu şekilde yer verildi:

KPSS VE MEZUNİYET ŞARTI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3. Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,

4. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

5. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

7. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

HANGİ ŞEHİRLERE ALIM OLACAK?

BAŞVURU

İlana başvurular 28 Aralık 2020 (10:00) – 13 Ocak 2021 (17:00) tarihleri arasında alınacak.