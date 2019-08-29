KYK yurt ücreti ne kadar? KYK yurt ücretleri ne zaman, nasıl ödenir?

KYK yurt ücreti ne kadar? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. 2019 yılında işlemler 19 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında e-devlet üzerinden yapıldı. Başvuru yapan öğrenciler kurum tarafından yapılacak olan sonuç açıklamasını heyecanla bekliyordu. Sonuçlar bugün açıklandı. Sonuçları öğrenen adaylar şimdi de KYK yurt ücreti ne kadar, ne zaman ödenir? diye merak ediyor. İşte KYK yurt ücretine ilişkin detaylar..

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

Aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.

BAŞVURUSU ONAYLANAN ÖĞRENCİLER İÇİN YURT KAYIT EVRAKLARI NELERDİR?

1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin)

-Şehit ve gazi çocuğu, gaziler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan belge (Seyahat Kartı dahil) veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge)

-% 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,( Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor)

-Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler (İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belge)

-Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

-Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

-Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan ve çalışırken vefat edenlerin, gönüllü güvenlik korucusu olarak emekliye ayrılan ve emekliye ayrıldıktan sonra vefat edenlerin çocukları (İlgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belge)

2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor)

4. Yükseköğrenim programına kayıt olduğunu gösterir belge

5. 18 yaşından küçükler için Kurum internet sayfasından temin edilen ve doldurulan Veli/Vasi İzin Belgesi

6. Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.