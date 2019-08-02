KYK yurt başvuruları başladı mı? 2019 KYK yurt başvuruları ne zaman?

KYK yurt başvuruları başladı mı? sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. KYK yurt başvurularının, geçmiş senelerdeki gibi yine e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor. Başvuruda kazandığınız bölüm, ailenizin birey sayısı, yardıma muhtaç kişinin olup olmadığı, ev-arsa-araba bilgileri, anne ve babanızın meslekleri, bordro bilgileri gibi bilgiler isteniyor. KYK yurt başvuruları başladı mı? diye merak edenler 2019 KYK yurt başvuru tarihlerine ilişkin haberimizi okuyabilir..

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Burs ve Geri Ödemeli Burs ve yurt başvurularının ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Ancak genel itibariyle KYK Burs ve Geri Ödemeli Burs başvuruları üniversite yerleştirmelerinin yapılmasından sonra başlanıyor. 2018 yılına bakıldığında ise başvuruların Ekim ayında başladığı görülüyor.

KYK BURSU NASIL ALINIR?

KYK bursu alabilmek için önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmanız gerekiyor. KYK burs başvuruları her yıl e-Devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. Başvururken sizden kazandığınız bölüm, ailenizin birey sayısı, yardıma muhtaç kişinin olup olmadığı, ev-arsa-araba bilgileri, anne ve babanızın meslekleri, bordro bilgileri gibi bilgiler istenmektedir. Daha sonra şeffaf bir yönetim tarafından başvurular incelenerek ihtiyaç sahiplerine her ay ödeme yapılıyor.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilmektedir.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NEREDE İLAN EDİLECEK?

Şehir dışında üniversite eğitimi alacak öğrencilerin gerçekleştirildiği KYK yurt başvurularını tek tek detaylı olarak incelenip değerlendirilmesiyle beraber ''kyk.gsb.gov.tr''den duyurulacaktır.