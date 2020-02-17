KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK yedek sorgulama ekranı burada

KYK yurt başvuru sonuçları, üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyor. İlk dönem kendisine yurt çıkmayanlar ikinci dönem için şanslarını deniyorlar. KYK yurt yedek yerleştirmeleri her Pazartesi ve Perşembe günleri açıklanmaya devam ediliyor. 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ve arasınıf 44 . yedek yurt sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. İşte KYK yedek sorgulama ekranı..

KYK YEDEK SORGULAMA EKRANI



KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ve arasınıf 44 . yedek yurt sonuçları açıklanmıştır.

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı Ek kontenjanla ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına ilk defa yerleştirilen öğrenciler ile 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına ilk defa yerleştirilen öğrenciler, Lisansüstü öğrencileri (Arasınıf dahil), Yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler, Yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan ve lisans tamamlama öğrencileri için 35. yedek yurt sonuçları açıklanmıştır.

3/2/2020-9/2/2020 tarihleri arasında yapılan 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı yedeği biten il ve ilçelere yurt başvuru sonucu açıklanmıştır.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvurusu, KYK'nın web sayfası üzerinden yapılıyor. 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı yedeği biten il ve ilçeler listesi yine bu sayfada yer alıyor.

YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN



YEDEĞİ BİTEN İL VE İLÇELERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

