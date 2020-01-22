KYK izinler nasıl alınır? KYK izinler kaç gün, yıllık mı?

KYK izinler kaç gün? merak ediliyor. Üniversite öğrencileri KYK izinleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. KYK yurdunda kalan öğrenciler final sınavlarını bitirdikten sonra tatil yapmak istiyor. İkinci döneme kadar ailelerin yanında kalmak veya tatil yapmak isteyenler KYK izin işlemlerini tamamlamak istiyor. KYK izinler ile ilgili merak edilen bilgiler haberimizde yer alıyor.

KYK İZİNLER KAÇ GÜN?



Kurum Yurtlarında barınan öğrencilere, yükseköğrenim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu (Cumartesi-Pazar), diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç, bir öğretim yılında toplam 75 güne kadar izin verilebilmektedir.



Belgelendirilmek kaydıyla; nöbet, kurs, staj, uygulamalı eğitim vb. faaliyetlere katılan öğrenciler, söz konusu eğitim faaliyetleri süresince; derslere sürekli devam etmek zorunluluğu bulunmayan öğrenciler ise, devam zorunluluğu bulunmayan süreler için “özel izin”li sayılacak ve bu süreler öğrencinin izin süresinin hesabında dikkate alınmayacaktır.

KYK İZİN NASIL ALINIR?

KYK izin işlemleri "Genciz biz" sitesinden yapılıyor. Genciz biz uygulamasına girişi hem mobil akıllı telefonlardan hem de bilgisayar üzerinden gerçekleştirebiliyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra KYKNET Genciz Biz sitesinin Ana ekranı karşınıza gelecektir. Sol kısımda yer alan “İzinler” kısmına tıklamanız gerekmektedir. İzinler menüsü altında yer alan “İZİN TALEP ET” linkine tıkladığınızda da otomatik olarak KYK izin alma ekranı açılacaktır.

Burada sizden istenen bazı bilgiler yer almaktadır. Bunlar;

İzin Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

İzni Geçireceğiniz Adresi Ve Telefon Numarasıdır. Bu şekilde Genciz Biz sisteminden KYK izin talebi oluşturabilirsiniz.

KYK YURT İLİŞİĞİ NE ZAMAN KESİLİR?

1-Yurda girmek için aranılan şartlardan herhangi birini sonradan kaybetmiş olanların,

2-Yurt kurallarına uymayıp, süresiz uzaklaştırma cezası alanların,

3-Yurt ücretini zamanında ödemeyenlerin,

4-Devam etmekte olduğu öğretim kurumundan üç ay ve daha fazla uzaklaştırma cezası alanların yeniden öğrenime başladıkları tarihe kadar yurtla ilişkileri kesilir. 5-Dönüşlerinde ise yurtta barınmak için yeniden müracaat etmeleri gerekir.