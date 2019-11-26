KYK burs ve kredi ödeme tarihleri belli oldu! Son dakika KYK ne zaman yatacak?

“KYK ne zaman yatacak?” sorusu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. KYK burs ve kredi ne zaman verilecek? Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından heyecanla beklenilen açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “İlk defa burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunup işlemleri tamamlanan öğrencilerin ilk ödemelerine (Ekim ve Kasım ayları birlikte olmak üzere) 27 Kasım 2019 tarihi itibarıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre başlanacaktır.” denildi.

KYK NE ZAMAN YATACAK?

Yapılan açıklamada, “İlk defa burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunup işlemleri tamamlanan öğrencilerin ilk ödemelerine (Ekim ve Kasım ayları birlikte olmak üzere) 27 Kasım 2019 tarihi itibarıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre başlanacaktır.” denildi.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren lisans öğrencileri için 550, yüksek lisansta bin 100, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.' dedi.

Öğrenim kredisi rakamlarının Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacağını belirten Başkan Erdoğan, "2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor." dedi.