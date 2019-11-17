KYK burs sonuçları 2019 açıklandı! KYK burs ve kredi sonuçları sonuc.kyk.gov.tr sorgulama ekranı

“KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu 16 Kasım itibari ile yanıt buldu. 2019-2020 eğitim öğretim yılı KYK burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı. Öğrenim kredisi veya burs kazanan öğrenciler, 19 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylayacaklar. Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için ise son gün 15 Aralık. Haberimiz içerisinden KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde sizlerle.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

2019-2020 eğitim öğretim yılı KYK burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı. KYK’dan burs/kredi hakkı kazanan öğrencilere ödeme yapılabilmesi için öğrencilerin, taahhütnameleri süresi içerisinde mutlaka onaylaması gerekiyor.

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 19 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakı

KYK NE ZAMAN YATACAK?

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak.

KYK bursları öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına göre belirlenmiş olan tarihlerde öğrencilerin hesaplarına yatırılır.KYK' burslarının hesaba geçiş saati aydan ayda değişkenlik gösterebiliyor. Bursların yatırıldığı saat ile alakalı net bir saat vermek mümkün olmasa da geçmişe bakarak burs ücretlerinin genellikle 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor. Aşağıdaki tabloya bakarak T.C. kimlik numaranıza göre KYK burs ödemesinin hangi tarihte hesabınıza geçeceği hakkında bilgi sahibi olabilir.

KYK BURSU NE KADAR?

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.