Kybele heykelini böyle kaçırmışlar... 'Köylülerden alıp İsrail'de sattılar'

Afyonkarahisar’da 56 yıl önce bulunarak İsrail’e götürülüp satılan ve 12 Aralık’ta yurda dönen Kybele heykelinin kaçırılış öyküsünü araştırmacı tarihçi Hasan Özpınar anlattı. 1964’te Çavdarlı Köyü’ndeki yol kazısında tesadüfen Roma dönemine ait eserlerin bulunduğunu belirten Özpınar, yaşananları şöyle anlattı: “Ankara Müzesi’nden gelen ekip 15 günde hepsini çıkardı. Meşhur bir tarihi eser koleksiyoncusu köylülerin kaçak kazıyla ele geçirdiği parçaları aldı. Kybele heykeli, ilk İsrail’e kaçırılıp yabancılara verildi. 2016’da Amerika’da satışa sunulunca eserin kaçırıldığı ortaya çıktı. Yurda geri getirmek için devletimiz çok emek verdi.”

İSTANBUL’DA SERGİDE



İstanbul’a getirilen heykel İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmeye başlandı. Afyonkarahisar’daki müzenin tamamlanması ile oraya taşınacak.