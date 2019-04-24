Kuzgun dizisinde Dila beklenmedik bir anda ortaya çıktı

Kuzgun dizisi 10. bölümde,Kuzgun kanlar içindeki Dila’yı hızla hastaneye getirir. Dila ameliyata alınır. Dila’nın kendisine sıkılan kurşunun önüne atlayarak yaralanması, Kuzgun’un Dila’yla olan ilişkisine bakışını değiştirir. Dila’nın yaralanmasından kendisini sorumlu tutan Kuzgun, hissettiği derin acıyla birlikte ilk kez inkar ettiği duygularıyla da yüzleşir. Kuzgun’u hastanedeki zor anlarında Kumru teselli etmeye çalışır. Dila ameliyattan çıkar, hayati tehlikeyi atlatır. Kuzgun hastanede ve taburcu olduktan sonra evde bir an olsun Dila’yı yalnız bırakmaz, üzerine titrer.

Bu anlarda Dila’ya olan aşkı, Kuzgun’a kalbinin yerini hatırlatacaktır. Öte yandan, Bora’nın düzenlediği saldırıda bacağından hafif yaralanan Seda ile Kartal’ın yolu kesişir. Bu iki insanın yalnızlıkları kalplerine hiç tahmin etmeyecekleri bir tohum bırakacaktır. Diğer tarafta, Meryem de Kartal’ın paradan kaynaklandığını zannettiği yarasına merhem olmaya çalışırken oğlunun bir sırrını öğrenir. Dila taburcu olduktan sonra Kuzgun saldırıyı kimin planladığını araştırmaya başlar. Kuzgun’un saldırının arkasındaki ismin Bora Dağıstanlı olduğunu öğrenmesi çok uzun sürmez. Kuzgun yaşananların hesabını kesmek için harekete geçecekken Behram Adıvar duvarına çarpar. Ancak bu engel bile Kuzgun’u durdurmaya yetmeyecektir. Kuzgun, Behram’ın korumasına rağmen Bora’yı hayatlarından silip atmaya kararlıdır. Kuzgun, Derviş üzerinden Behram’a da meydan okur. Kuzgun, Bora’yı yok etmek için savaş ilan eder. Ali’nin bu savaştaki tarafı, bütün dengeleri değiştirecektir. Dila, Kuzgun’un Bora’yı öldürme planı yaptığını öğrendiğinde artık ok yaydan çıkmıştır. Kuzgun, Behram’a rağmen planını uygulamaya koyduğunda, Dila hiç beklemediği bir anda karşısına çıkacaktır.