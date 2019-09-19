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Kuzey Marmara Otoyolunda zincirleme kaza!

Kuzey Marmara Otoyolunda zincirleme kaza!

Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır bağlantı yolunda zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır Bağlantı Yolu'nda üç otomobil birbirine girdi. Kazada araçlarda bulunan Ahmet Kul isimli şahsı hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Kazada araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Görgü şahitleri, "Birden önümüzde araç takla attı:. Ben de çarptım. Büyük bir kaza oldu" dedi.

İHA

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