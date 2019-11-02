Kuzey Kore ve Güney Kore hangi yarımadada bulunan ülkelerdir?
Kuzey Kore ve Güney Kore hangi yarımadada bulunan ülkelerdir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Kuzey Kore ve Güney Kore hangi yarımadada bulunan ülkelerdir? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Birbirinden zor sorular ile yarışmacıları heyecanlı dakikalar yaşatan yarışma programı hem eğlendiriyor, hem de bilgi veriyor. İşte 2 Kasım Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde çıkan soru
Kuzey Kore ve Güney Kore hangi yarımadada bulunan ülkelerdir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Kuzey Kore ve Güney Kore hangi yarımadada bulunan ülkelerdir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 7’den 70’e herkes tarafından beğeniler izleniyor. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği yarışmada renkli ve heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Bazı soruların cevabını merak eden bireyler internet üzerinde aramalar yapıyor.
A: İskandinav Yarımadası
B: Kamçatka Yarımadası
C: İber Yarımadası
D: Kore Yarımadası
Doğru cevap: Kore Yarımadası