Kuzey Kore ve Güney Kore hangi yarımadada bulunan ülkelerdir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Kuzey Kore ve Güney Kore hangi yarımadada bulunan ülkelerdir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 7’den 70’e herkes tarafından beğeniler izleniyor. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği yarışmada renkli ve heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Bazı soruların cevabını merak eden bireyler internet üzerinde aramalar yapıyor.

A: İskandinav Yarımadası

B: Kamçatka Yarımadası

C: İber Yarımadası

D: Kore Yarımadası

Doğru cevap: Kore Yarımadası