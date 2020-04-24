Kuzey Kore liderinin son durumu nasıl? Yeni detaylar paylaşıldı

İddialar ilk olarak, ülkenin en önemli günlerinden biri olan Kim'in büyükbabasının doğum gününün kutlamasını 15 Nisan'da kaçırması üzerine ortaya çıkmıştı.

Güney Kore merkezli gazete Daily NK ise Kim'in 12 Nisan'da bir kardiyovasküler sistem bozukluğu sonucu ameliyata aldığını bildirmişti.

CNN'e konuşan Güney Koreli bir kaynak, ülkenin önde gelen liderlerinin Kim'in sağlık durumu hakkındaki raporlardan çok haberdar olduklarını ancak Daily NK tarafından yayınlanan ayrıntıları bağımsız olarak doğrulayamadıklarını söylemiş ancak bir henüz anormallik görmediklerini, daha fazla bilgi beklediklerini açıklamıştı.

Daily NK ve Wio News, Kim'in ameliyatı ve sağlık durumuyla ilgili yeni iddialar sunmaya devam etti. İddialara göre Kim'in kalp ameliyatını yapan kişi alanında uzman ve Almanya'da eğitim görmüş bir doktor. Almanya'daki tıbbi eğitim alan doktor, orumalarıyla birlikte seyahat ediyor ve Pyongyang'ın dikkatle korunan bir bölümünde yaşıyor.

Konuyla ilgili görüşlerde bulunan uzmanlar, ağır sağlık sorunları sürdüğü için Kuzey Kore liderinin ortalıkta görünmediğini de ileri sürdü