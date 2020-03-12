Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar Financial Times'a konuştu: Adada kalıcı ayrılığın zamanı geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKC) Başbakanı Ersin Tatar, Financial Times gazetesine konuştu. Barış görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Tatar, Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar arasında yıllardır yürütülen barış görüşmelerinin sonuç vermediğini, adada iki devletli çözümün kalıcı hale gelmesinin zamanının geldiğini belirtti. "Kıbrıs'ta yan yana yaşayan iki devlet olduğu gerçeği var. Kimse bunu inkar edemez" diyen Tatar, "Biz bir Kıbrıs Türk devleti istiyoruz" şeklinde konuştu. Tatar, "Bunca yıldan sonra Rumların Kıbrıs Türklerini yönettiği federal bir cumhuriyette birleşmemiz gerektiğine inanmıyoruz. Bu, asla kabul edemeyeceğimiz bir şeydir" değerlendirmesinde bulundu.

'BOYUN EĞMEYECEĞİZ'

Gazetenin "önde gelen bir cumhurbaşkanı adayı" olarak nitelendirdiği ve tavrını "sert" bulduğu Tatar, Kıbrıs Rum yönetiminin 2003'te açılan Kuzey Kıbrıs'la arasındaki geçiş noktalarını koronavirüsle mücadele amacıyla kapatmasına da tepki gösterdi. Kıbrıslı Türklerin "son derece haksız bir muameleye maruz kaldıklarını" vurgulayan Tatar, "Rum yetkililer Kıbrıs'ın gerçek sahipleri olduklarına inanıyor. Onlara boyun eğmemiz gerektiğini düşünüyor" dedi. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Rumlarla müzakerelere ve işbirliğine hazır olduğunu söyleyen Tatar, bununla birlikte "zorunlu bir evliliğe" karşı olduğu uyarısı yaptı.

TÜRKİYE OLMASAYDI OLMAZDIK

"Türkiye'yle daima iyi geçinme" politikasını benimsediğini söyleyen Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği desteğin önemine dikkat çekti. "Anavatan Türkiye tüm kritik anlarda yanımızda" diyen Tatar, KKTC'nin Türkiye'nin desteği olmadan varlığını sürdüremeyeceğini söyledi.