Kuzey Irak'ta son 10 günde toplam 91 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye kuzeyinde gerçekleştirilen terör operasyonlarında son 24 saatte 16, son 10 günde de 91 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 16, son 10 günde de toplam 91 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:
Terörle mücadeleyi etkili ve kararlı şekilde sürdüren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 16, son 10 günde de toplam 91 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.https://t.co/DG4qkjZ9zr#MSB #TSK pic.twitter.com/YR9NKTuQV4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 6, 2020