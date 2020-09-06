Kuzey Irak'ta son 10 günde toplam 91 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 16, son 10 günde de toplam 91 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi: