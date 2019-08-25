Irak'ın kuzeyinde PKK'ya 3. pençe

Irak’ın kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK’ya yönelik Pençe-3 harekâtı başlatıldı. Pençe 1 ve 2 ile Kıran harekâtının ardından Pençe-3, terör örgtünün Sinan-Haftanin bölgesindeki sığınak ve kamplarını hedef alıyor.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Operasyon, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek maksadıyla icra edilmektedir. Hava Kuvvetleri uçakları, Kara Havacılık unsurları, SİHA/İHA ve Fırtına obüsleri ile desteklenen operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.”

SINIR KAPATILIYOR

Harekât Suriye sınırına yakın Şırnak bölgesine geçişlerin olduğu kamplara yapılıyor. PKK’nın ana yığınaklarının olduğu Hakurk’a yönelik Pençe 1 ve 2 ile birlikte 3. harekât Sinat-Haftanin bölgesini kapsıyor. PKK’nın Şırnak tarafına geçişlerinde kullandığı ana güzergâha yerleşilmesi hedefleniyor. Söz konusu bölge terör örgütünün en yoğun saldırı düzenlediği noktalar arasındaydı.

TÜM DÜNYAYA MESAJ VERİLDİ

Terör uzmanı Abdullah Ağar, operasyonla ilgili, “Bu harekât sadece Irak’ta değil tüm güney hattındaki terör ağını parçalamak için yapılıyor. Türkiye Fırat’ın doğusundaki ve İdlib’deki kuvvetlerini kaydırmadan böyle bir adım atıyor ki bu dünyaya verilen bir mesajdır” dedi.

9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK ve MİT’in koordineli çalışmasıyla Kuzey Irak Gara’da ikisi kadın 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Siirt Baykan’da 2, Hakkari-Şemdinli’de de 3 terörist öldürüldü.

İKİ HAREKÂTTA 253 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Sınırda sızmaları önleyerek güvenli bölge oluşturmaya yönelik 27 Mayıs’ta TSK Pençe -1 harekâtını başlattı. Kuzey Irak’ın Hakurk bölgesine düzenlenen harekâtta 64, Pençe’yle koordineli yapılan harekatlarla toplam 143 terörist etkisiz hale getirildi. Harekâtın amacı Hakkâri sınırından Türkiye’ye teröristlerin sızma yaptığı bölgenin temizlenmesiydi. Teröristleri Kandil’e itmek için 12 Temmuz’da başlatılan Pençe - 2 harekâtında komandolar kara ve hava desteğiyle bölgeye girdi. 16 teröristin öldürüldüğü Pençe -2’yle koordineli yapılan operasyonlarla toplam 110 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe -1 ve Pençe -2’de toplam 253 terörist etkisiz hale getirildi.