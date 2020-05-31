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  3. Kuzey Irak ve Bitlis'te teröristlere ağır darbe!
31 Mayıs 2020 Pazar 00:47 | Son Güncelleme:

Kuzey Irak ve Bitlis'te teröristlere ağır darbe!

Kuzey Irak ve Bitlis'te teröristlere ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamalara göre, Irak'ın kuzeyinde 3 ve Bitlis'te de 3 terörist olmak üzere toplamda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamalara göre, Irak'ın kuzeyinde 3 ve Bitlis'te de 3 terörist olmak üzere toplamda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."
BİTLİS'TE 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bitlis'te, Sehi Ormanları bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis merkez ilçe Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

Bu arada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyonla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bitlis Sehi ormanlarında yüreğimiz yanmış, ahımız kalmıştı. 3 terörist daha etkisiz. Şimdilik." ifadelerini kullandı.


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