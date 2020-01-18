Kutsal Roma Germen İmparatorluğu için Ne Kutsal, ne Romalı, ne de bir imparatorluk diyen kimdir?
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Kutsal Roma Germen İmparatorluğu için Ne Kutsal, ne Romalı, ne de bir imparatorluk diyen kimdir? Ekranların vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. Cevabı merak edenler ise soruyu internet üzerinden aratıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Kutsal Roma Germen İmparatorluğu için Ne Kutsal, ne Romalı, ne de bir imparatorluk diyen kimdir? Atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 18 Ocak Cumartesi günü çıkan soru…
Kutsal Roma Germen İmparatorluğu için Ne Kutsal, ne Romalı, ne de bir imparatorluk diyen kimdir?
A: Adolf Hitler
B: Napolyon Bonapart
C: Voltaire
D: Jean - Jacques Rousseau
Doğru cevap: C Voltaire