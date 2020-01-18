Kim Milyoner Olmak İster sorusu Kutsal Roma Germen İmparatorluğu için Ne Kutsal, ne Romalı, ne de bir imparatorluk diyen kimdir? Atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 18 Ocak Cumartesi günü çıkan soru…

Kutsal Roma Germen İmparatorluğu için Ne Kutsal, ne Romalı, ne de bir imparatorluk diyen kimdir?

A: Adolf Hitler

B: Napolyon Bonapart

C: Voltaire

D: Jean - Jacques Rousseau

Doğru cevap: C Voltaire