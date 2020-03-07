'Kutlama yerine özür dileyin'
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'nin ‘Kadınlar Günü' kutlamasına tepki: “Buradaki kadınlardan özür dileyin.”
Terör örgütü PKK’nın dağa kaçırdığı çocuklarına kavuşma ümidiyle 109 ailenin HDP Diyarbakır il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemi bugün 187. gününe girdi. Evlat nöbetindeki Celil Begdaş, HDP’lilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstasyon Meydanı’nda düzenleyeceği programa tepki göstererek “Utanmadan sıkılmadan kutlama yapacaklarına gelip buradaki kadınlardan özür dilesinler” diye konuştu.
TERÖRÜN KÖKÜNÜ KURUTALIM
8 yıl önce 15 yaşındayken Van’da kaçırılan kızı Şeyma için nöbet tutan anne Nazlı Sancar da 8 Mart vesilesiyle kadınlardan destek istedi: “Acımızı paylaşalım. Kadınlarımızı buraya davet ediyorum. Annelerle terörün kökünü kurutacağız” dedi.
(AA - DHA)