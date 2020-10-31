  • $8,3465
  • 9,6728
  • 504.287
  • 1112.37
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Kütahya'nın Hisarcık ilçesine ziyaretler yasaklandı
31 Ekim 2020 Cumartesi 16:17 | Son Güncelleme:

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine ziyaretler yasaklandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine ziyaretler yasaklandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine girişler koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı

Kütahya Hisarcık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakalarının artması üzerine ilçeye girişlerin yasaklandığını açıkladı. Karar kapsamında, merkez ile köylerde yaşayan vatandaşların misafirlik ve ev ziyaretleri yasaklandı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararında şu ifadeler kullanıldı:

"Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle ilçemiz merkez ve köylerimizdeki vatandaşlarımızın misafirlik ve ev ziyaretlerine gelip gitmeleri yasaklanmıştır. Alınan bu yasaklama kararına uymayıp misafirliğe ve hane ziyaretlerine giden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır."
Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

ABD'de seçimleri Trump mı kazanacak, Biden mı?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İzmir'de yaralar sarılıyor: Depremin merkez üssü Seferihisar havadan görüntülendi

İzmir'deki depremin merkez üssü Seferihisar havadan görüntülendi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.