31 Ekim 2020 Cumartesi 16:17 | Son Güncelleme:
Kütahya'nın Hisarcık ilçesine ziyaretler yasaklandı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesine girişler koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı
Kütahya Hisarcık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakalarının artması üzerine ilçeye girişlerin yasaklandığını açıkladı. Karar kapsamında, merkez ile köylerde yaşayan vatandaşların misafirlik ve ev ziyaretleri yasaklandı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararında şu ifadeler kullanıldı:
"Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle ilçemiz merkez ve köylerimizdeki vatandaşlarımızın misafirlik ve ev ziyaretlerine gelip gitmeleri yasaklanmıştır. Alınan bu yasaklama kararına uymayıp misafirliğe ve hane ziyaretlerine giden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır."