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  3. Kütahya'da bir evde çürümüş erkek cesedi bulundu

Kütahya'da bir evde çürümüş erkek cesedi bulundu

Kütahya'da bir evde çürümüş erkek cesedi bulundu

Kütahya’da bir evde çürümüş erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Maruf Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil bir evden kötü kokuların geldiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, büyük bir kısmı çürümüş ve hayvanlar tarafından tahrip edildiği belirlenen erkek cesediyle karşılaştı.

Yaklaşık 6 ay önce ölümü gerçekleştiği değerlendirilen kişiye ait cesedin üzerinden, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalama kararı bulunan Mehmet Ey'e (68) ait kimlik bulundu.

Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

(AA)


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