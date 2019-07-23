Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7274
  • 6,3878
  • 260.642
  • 102556
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Kütahya merkezli FETÖ operasyonunda 10 askere gözaltı

Kütahya merkezli FETÖ operasyonunda 10 askere gözaltı

Kütahya merkezli FETÖ operasyonunda 10 askere gözaltı

Kütahya merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 5'i muvazzaf 10 asker gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün TSK'deki 'mahrem askeri yapılanması'nın deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen şüpheliler hakkında yakalama kararı verildi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri Kütahya, Erzurum, Eskişehir, Bursa, Ankara, Kocaeli, Kayseri ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, muvazzaf astsubaylar M.A., N.T., M.K.Ş., İ.K., H.A., meslekten ihraç edilen subaylar Y.Ö. ve S.G. ile ihraç edilen astsubaylar C.E., H.K. ve E.Ç. gözaltına alındı.  Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kütahya'ya getirileceği belirtildi. 

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Nusret'ten Trump'ın kızına özel ilgi
Fotoğrafı ortaya çıkmıştı! Sosyal medyayı sallayan çıkış
Son hali görenleri şaşırttı! Bakın nasıl değişti?
Üç bin beğeni almayan plaja giremiyor
Jennifer Lopez Türklere 'abartmayın' dedi!
<p>Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan eri

YKS 2019 Tercihleri Başladı... YKS Tercihleri Nereden Ve Nasıl Yapılacak?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Hindistan'da yaşamak

Zamanın hayatımıza etkisi