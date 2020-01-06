Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9745
  • 6,6704
  • 298.469
  • 113684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Kuşadası'nda 36 düzensiz göçmen yakalandı

Kuşadası'nda 36 düzensiz göçmen yakalandı

Kuşadası'nda 36 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasadışı yollarla yunan adalarına kaçmaya çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekipleri 4 Ocak 2020 tarihinde saat 05.00’da, sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 18 Kongo, 9 Suriye, 2 Mali, 2 Sierra Leone, 2 Sudan, 1 Somali, 1 Nijerya ve 1 Angola uyruklu olmak üzere toplam 36 düzensiz göçmen (13 erkek, 9 kadın, 14 çocuk) yakalandı. Yakalanan toplam 36 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(İHA)


Acun'un özel uçağını kullanamayan Şeyma Subaşı'ndan THY'ye çağrı: Bu çileden bizi kurtarın
Nazlı Çelik'in acı günü!
'Allah beni ailemle sınadı'
Domuz gribi Sertab'ı vurdu
Akın Akınözü aşka geldi! Sevgilisiyle böyle yakalandı
<p>İslahiye ilçesindeki işlek caddelerde ve cami önlerinde dilencilik yapan Sevda K., vatandaşların

Gaziantep´te Şok Olay! Dilenci Kadının Mal Varlığı Dudak Uçuklattı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!