Kurumlar arası iletişimi yerli IP kripto sağlayacak

Yelda GÖKDAĞ

Konuyu AKŞAM’a değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, “Siber güvenlikte yerli ve milli çözümler geliştirmek olmazsa olmazlarımızdandır. Bunlardan biri kurumlar arası ağlarda şifreli iletişimle veri güvenliği sağlayan IP kripto cihazı. Veriyi en çok kullanan iki kurumumuzda yerli ve milli IP kripto cihazımızın kullanımına yönelik test çalışmaları önümüzdeki günlerde başlıyor. Pilot çalışmadaki sonuçlar çerçevesinde kullanımın yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz.”