Kurum: Dereli, Doğankent ve köylerimizde 612 bağımsız bölümden oluşan projemizi tamamladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki sel hakkında, "Dereli, Doğankent ve köylerimizde 612 bağımsız bölümden oluşan projemizi tamamladık." dedi.

AA'da yer alan habere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki sel hakkında, Dereli, Doğankent ve köylerde 612 bağımsız bölümden oluşan projeyi tamamladıklarının vurgulayarak, şu şekilde konuştu:

"Dün, Dereli'deki projemizin ihalesini de gerçekleştirdik, yer teslimini yapıp hızlı şekilde yapım sürecine başlayacağız. Dereli ve Doğankent'teki konutlarımızı hazırladık, yöresel mimariye uygun, yatay mimari esaslı projemizi hızlı şekilde inşa edip, vatandaşlarımızı daha güvenli, daha sağlam konutlara geçiriyor olacağız."

Bakan Kurum, sel sebebiyle devam eden tüm projelerin yaklaşık tutarının 436 milyon lira olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz nasıl Elazığ'da, Malatya'da, Van'da vatandaşlarımızın yarasını hızlı şekilde sardıysak, Dereli'de de Doğankent'te de aynı şekilde inşa sürecini gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yılın altıncı ayına kadar yeni Dereli'yi, yeni Doğankent'i, yine köylerimizde ihtiyacı olan vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılayacak projeleri etaplar halinde bitirmeyi hedefliyoruz."