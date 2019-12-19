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  3. Kuruluş Osman'da Peygamber Efendimize naat sahnesi geceye damgasını vurdu

Kuruluş Osman'da Peygamber Efendimize naat sahnesi geceye damgasını vurdu

Kuruluş Osman'da Peygamber Efendimize naat sahnesi geceye damgasını vurdu

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde Hoca Ahmed Yesevi’nin Divan-ı Hikmet adlı eserinden “Sevda-yı Muhammed” naatı seslendirildi. O sahneler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve beğenildi. İşte o sahne…

Diriliş Ertuğrul dizisinin devam niteliğinde çekilen Kuruluş Osman dizisi Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Başrollerini Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Özge Törer gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman yine çok özel bir sahne ile izleyenlerin beğenisini kazanmayı başardı.

Dizinin dün akşam yayınlanan son bölümünde Hoca Ahmed Yesevi’nin “Sevda-yı Muhammed” naatı seslendirildi. İzleyiciler sosyal medyadan övgü dolu sözlerle bahsetti. İşte o sahne


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