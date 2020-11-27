Kurtulmuş'tan AKŞAM'a taziye ziyareti

AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden gazeteci ve öykücü Ahmet Kekeç için Akşam Gazetesi'ni ziyaret ederek taziyede bulundu.

Merhum Kekeç'in kendisi için bir dost, gazeteci, yazar ve fikir adamı olarak Türkiye için de bir değer olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, kaybının da Türkiye'nin kaybı olduğunu söyledi.

AKŞAM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da, ziyaretinden dolayı Kurtulmuş'a teşekkür ederken, merhum Kekeç'in ziyaretçileri için odasında bulundurduğu kitaplarından armağan etti.