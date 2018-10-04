Kurtulmuş: Millet, bu terör sürülerini bertaraf edecektir

Kurtulmuş, Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen, "Kırkpınar'dan Gürpınar'a Yağlı Güreş Festivali"ne katılmak üzere geldiği Van Büyükşehir Belediyesi tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Batman'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen terör saldırısıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Van'a gelir gelmez bu acı haberi aldıklarını aktardı. Uzun zamandır Doğu ve Güneydoğu'nun bütün illerinin diyar-ı huzur haline geldiğini belirten Kurtulmuş, bundan büyük memnuniyet duyduklarını, aslolanın milletin her yerde huzur içinde yaşaması olduğunu ifade etti.

Vatandaşlara her türlü hizmeti götürmenin devlet olarak en önemli görevlerinden biri olduğunu anlatan Kurtulmuş, bunun için Anadolu'nun, Doğu Anadolu'nun birçok yerinde ulaşımın rahat sağlanabilmesi için karayollarının, diğer yatırımların yapılması ve bunlar vasıtasıyla insanların en güzel hizmeti alabilmeleri için olağanüstü gayret gösterildiğini vurguladı.

- "Terör sürüleri bertaraf edilecek"

Kurtulmuş, terör örgütünün, vatandaşların bu hizmetleri almaması için yıllardır elinden geleni yaptığına işaret ederek, "En son yine bir inşaat faaliyetinin güvenliğini sağlamak için görevlendirilen askerlerimiz maalesef yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması nedeniyle hain şekilde şehit edildiler. İlk gelen haber 4 şehit idi ancak son gelen haber 7 şehide ulaştığını gösteriyor. Mekanları cennet olsun. Bu hain terör saldırılarını millet inşallah eninde sonunda bertaraf edecek. İpleri başkalarının elinde olan bu terör sürülerini bertaraf edecektir. Ortadoğu'da yaşanan kıyameti görüyoruz. Maalesef Suriye'de, Irak'ta yanı başımızda terörün niçin kullanıldığını çok daha net bir şekilde görüyoruz. Bu terör örgütleri vasıtasıyla bunları vekalet savaşlarının araçları olarak kullanıyorlar. Ortadoğu'da yaktıkları ateşe ellerini sokmamak için terör örgütlerini maşa olarak kullanarak halklara büyük zarar veriyorlar. Türklere, Kürtlere, Araplara, Acemlere, Sünnilere, Şiilere bölgenin esas huzur bekleyen haklarına büyük zarar veriyorlar." diye konuştu.

"Terör örgütlerinin tamamını lanetliyoruz ama en az onlar kadar lanetlenmeyi hak edenler, terör örgütlerine bu imkanı veren, bunları siyasi, lojistik, askeri olarak destekleyen unsurlardır." diyen Kurtulmuş, vekalet savaşlarında tuttukları o maşayı kullanan ellerin, o maşalar üzerinden kendi menfaatlerini yükseltmek isteyenler olduğunu belirtti.

- "Nefretle, lanetle kınıyoruz"

Terör saldırısının bir insanlık suçu olduğunu, bölgenin, bölge insanının huzura, güvenliğe ihtiyacının bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Batıda, dünyanın başka yerlerinde ne varsa bölge insanının aynı standartlarda yaşama hakkı var. Biz de ülke, devlet, hükümet olarak bunu gerçekleştirmek için seferber oluyoruz. Ama hainler de bunu gerçekleştirmemek için, vatandaşın huzura, güvene, yüksek hayat kalitesine ulaşmaması için her türlü hain saldırıyı yapıyor. Nefretle, lanetle kınıyoruz. O elleri tutanlar da bunun hesabını vereceklerdir ve Ortadoğu coğrafyası, Türkiyemiz, Ortadoğu'nun kilit taşı olan bu bölge, Allah'ın izniyle bütün bu saldırılardan kurtulacaktır. Van bölgenin dünya çapında büyük bir kenti olmaya adaydır. Bunun olması için önce huzurun olması lazım. Hizmetlerin gelebilmesi lazım. Bunları her türlü zorluğa rağmen gerçekleştiriyoruz. Eninde sonunda, ne yaparlarsa yapsınlar, terör diz çökecek ve bölge halkı hep birlikte huzur içinde refah içinde yaşayacak."

Kurtulmuş, hain terör saldırısında şehit düşen askerlere rahmet, ailelerine ve millete sabır diledi.

(AA)