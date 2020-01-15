Kürtçe ağıtlarla teröre lanet yağdı

Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen operasyon sırasında, teröristlerle çıkan çatışmada, 31 yaşındaki güvenlik korucusu İlyas Bağater ile Piyade Uzman Çavuş Bayram Günay şehit oldu. Şehit İlyas Bağater için Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’nda askeri tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, memleketi İdil’e bağlı Tepeköy’e getirildi. Hiranur (5), Abdullah (2.) ve 7 aylık Furkan adında 3 çocuğu olduğu öğrenilen şehit Bağater cenaze namazının ardından Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi. Taziye sırasında şehidin ağabeyi Ömer Faruk Bağater, “Vatan sağ olsun. Terör örgütüne fırsat vermeyelim. Bu, iman, bayrak, vatan mücadelesidir. Türk olduğumuz kadar Kürt, Kürt olduğumuz kadar da Türk’üz” dedi.

‘BIRAKMA BENİ OĞLUM’

K.Irak şehidi Uzman Çavuş Bayram Günay’ın cenazesi, memleketi Edirne’nin Uzunköprü İlçesi’nde toprağa verildi. Cenazede, anne Zümriye ve baba Tezcan Günay’ı yakınları teselli etti. Anne Günay, “Böyle mi gelecektin yavrum? Gitme oğlum, bırakma beni” diyerek, ağladı. Kalabalık nedeniyle şehidin cenaze namazı köy camisi yerine mezarlıkta kılınarak gözyaşlarıyla toprağa verildi.