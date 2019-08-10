Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,4962
  • 6,1769
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Kurtarılan mürettebattan güzel haber! Bayram sabahı İstanbul'dalar

Kurtarılan mürettebattan güzel haber! Bayram sabahı İstanbul'dalar

Kurtarılan mürettebattan güzel haber! Bayram sabahı İstanbul'dalar

Nijerya'da kaçırılıp serbest bırakılan Türk denizcilerin yarın sabah İstanbul'da olması bekleniyor.

16 Temmuz'da, Nijerya açıklarında deniz korsanları, 18 Türk denizcinin bulunduğu ‘Paksoy 1’ isimli kargo gemisine saldırarak, geminin kaptanı dahil 10 denizciyi kaçırmıştı.

Rehineleri kurtarmak için yaklaşık 20 gündür Nijerya’da bulunan Avukat Selçuk Esenyel, denizcileri ormanlık bir bölgeden aldıklarını, Benin şehrine karayolu ile belirli bir mesafe katettikten sonra büyükelçilik desteği ile bölgeden helikopter ile alındıklarını ve başkent Abuja'ya geçtiklerini belirtti. 

Esenyel yerel saat ile 23:50'de uçaklarını havalanacağını; sabah saatlerinde İstanbul'da olacaklarını söyledi.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Engin Akyürek, Sefirin Kızı'ndan servet kazanacak
Kenan kontrolü Sinem'e bıraktı
Sinan Akçıl'dan Serdar Ortaç'a destek
'Gözyaşlarıma hakim olamıyorum' dedi, müjdeyi duyurdu
İlker Kaleli'ye Burçin Terzioğlu soruldu
<p>Mardin’de bulunan Ğurs Vadisi, şelalesi ve yeşil alanlarıyla doğa tutkunlarının gözdesi oldu. Sıc

Mardin´in Saklı Güzelliği: Ğurs Vadisi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bezelyenin bilmediğimiz 11 faydası!