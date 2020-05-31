Kurtarıcı aşı yakında geliyor

ABD’de koronavirüsüne karşı aşı geliştirme çalışmalarını önde götüren Amerikan biyoteknoloji firması Moderna, klinik deneyin ikinci aşamasında her yaş grubundaki katılımcılara aşı dozlarının verildiğini açıkladı. mRNA-1273 olarak bilinen aşı adayının iki dozunun 28 gün arayla uygulandığı ikinci aşamada bünyenin bağışıklık sistemini harekete geçirip geçirmediği değerlendirilecek. Bu aşamada, 600 sağlıklı katılımcının yer alacak.

G20 BEKLENİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve 37 ülke ise aşı, test, tedavi ve diğer sağlık teknolojilerinin tüm dünyanın erişimine açık olmasını sağlayacak “Kovid-19 Teknoloji Erişim Havuzu’nun (C-TAP)” kurulması için girişim başlattı. G20 ülkeleri henüz iştirak etmedi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom, etkili tedavi edici ürün geliştiren şirketleri veya hükümetleri, patentlerini “İlaç Patent Havuzu”na sunmaya davet etti.

Trump’ın DSÖ kararına sert tepkiler geldi



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ilişkisini sonlandırmasına ilişkin, “Washington, bu zamanda sağlık alanındaki etkileşimle ilgili uluslararası hukuka darbe vuruyor” dedi. Almanya’dan da Trump’ın bu kararının yanlış olduğu ve evrensel sağlık koşullarını kötü yönde etkileyeceğine dair açıklama geldi.



Dünyada vakalar 6 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 6 milyonu aştı. Vakalarda lider ABD’de 1 milyon 792 bin 537 kişi hastalandı. ABD’nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (466 bin 200), Rusya (387 bin 623), İspanya (285 bin 644), İngiltere (271 bin 222), İtalya (232 bin 248), Fransa (186 bin 835), Almanya (183 bin 19) oldu.

