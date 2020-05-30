Kurslar 1 Haziran'dan itibaren eğitime başlıyor

Bakanlık, 81 ile gönderilen yazıda anaokulu, anasınıfı ve kurslarda uygulanacak hijyen kurallarının detaylarını da paylaştı.

Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu Başkan Vekili Murat Tekin, “Kayıt kabulde, teorik eğitimlerin yapıldığı sınıflarda 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyulacak. Kantinler tamamen kapatılacak” dedi. Tekin, “Eğitim araçları, eğitimden sonra dezenfekte edilecek. Eğitim araçlarında kesinlikle birebir eğitimler verilecek. Araçlarda cerrahi eldiven, maske ve dezenfektan hazır bulundurulacak” ifadelerini kullandı.