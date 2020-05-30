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  3. Kurslar 1 Haziran'dan itibaren eğitime başlıyor
30 Mayıs 2020 Cumartesi 02:32 | Son Güncelleme:

Kurslar 1 Haziran'dan itibaren eğitime başlıyor

Kurslar 1 Haziran'dan itibaren eğitime başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okul öncesi eğitim kurumları, yabancı dil kursu, bilgisayar kursu, sürücü kursu gibi kursların 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle açılabileceğini duyurdu.

Bakanlık, 81 ile gönderilen yazıda anaokulu, anasınıfı ve kurslarda uygulanacak hijyen kurallarının detaylarını da paylaştı.

Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu Başkan Vekili Murat Tekin, “Kayıt kabulde, teorik eğitimlerin yapıldığı sınıflarda 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyulacak. Kantinler tamamen kapatılacak” dedi. Tekin, “Eğitim araçları, eğitimden sonra dezenfekte edilecek. Eğitim araçlarında kesinlikle birebir eğitimler verilecek. Araçlarda cerrahi eldiven, maske ve dezenfektan hazır bulundurulacak” ifadelerini kullandı.


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