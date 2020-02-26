'Küresel ısınmada dünyayı geçtik'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “2019 Yılı İklim Değerlendirmesi Raporu’na göre geçen yıl Türkiye’de ortalama sıcaklık 14,7 derece olarak ölçüldü. 2019, 1971’den bu yana gerçekleşen 4’üncü en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti. Verileri İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Deniz Demirhan, AKŞAM’a değerlendirdi:

SELE, DOLUYA NEDEN OLDU

“Dünyada 2019 çok riskli ve ekstrem olayların yaşandığı bir yıldı. Sıcaklıklar zaten 2019’da son 140 yılın 2. en sıcak yılı oldu. Kullandığımız fosil yakıtlar, nedeniyle bir şekilde iklim değişikliği ortaya çıktı. Bunu Türkiye özelinde ele alırsak 1.2 derece sıcaklık artışı yaşandı. Ortalamaların üzerine çıktık. 1 derece artış çok önemli. Bu artışa göre Türkiye küresel ısınmada dünya ortalamasını geçti. Bunun etkileri atmosferdeki sirkülasyonlar yoluyla Türkiye’ye kadar yayıldı. 2019’da sel tipindeki aşırı yağışları Güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşadık. Çünkü yer seviyesi aşırı sıcaktı. Ege’de ve Akdeniz’de alçak basınç doluya neden oldu.