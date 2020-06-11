Kurban pazarlığında tokalaşma artık yok

OSMAN NURİ CERİT



Sağlık Bakanlığı, ‘Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ni güncelleyerek, yeni başlıklar ekledi. Buna göre Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan satış yerlerine yönelik alınması gereken önlemler de belli oldu.

TABELALAR ASILACAK



Hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, Kovid-19’dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici tabelalar asılacak. Bu tabelalarda; sosyal mesafenin korunması, maske takma, el hijyeni ve elle temas (tokalaşma) yapılmaması uyarıları yer alacak. Hayvan satış alanlarının etrafı sınırlandırılacak. Kalabalığı önlemek için hayvan ve müşteriler için kontrollü kapılar oluşturulacak. Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi düşecek.

ATEŞ ÖLÇÜMÜ



Satış alanlarına girişte ateş ölçümü yapılacak. Hayvan satış alanları arasında en az 2 metre mesafe olacak. İçeriye seyyar satıcı alınmayacak. Hayvan kesim yerleri önünde kalabalık oluşumunu önlemek için kesimler randevu ile yapılacak.

GÖZLÜKÇÜLER

Gözlükçülerde gözlük çerçevesi denemesi olabildiğince kısa tutulacak. Personel ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi alınacak. Ürünler ultraviyoleyle temizlenecek.

MESCİTLER

Gıda sanayi ve üretim tesislerinde, yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenecek. İşletmelerin mescitlerinde maske takılacak.

KONSER ALANLARI

Açık alanlarda yapılacak konserlerde, biletleme işlemleri online yapılacak. Girişlerde teması önlemek için barkod veya karekod kullanılacak. Katılımcı sayısı gözetilerek, yığılmaya neden olmayacak şekilde maksimum sayıda giriş ve çıkış kapısı açılacak. Gişede kalabalık oluşmasını engellemek için, şeritlerle tek kişilik sıralar oluşturulacak, arasına da 1 metre mesafe konulacak.

ÖZEL EĞİTİM SINIFLARI

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, hijyene ve sosyal mesafeye dikkat edilecek. Kurum girişinde tüm personel, engelli öğrenci ve ziyaretçiler için temassız ateş ölçümü yapılacak. Engellilerin sınıflarında/odalarında en az 1,5 metre arayla oturmaları sağlanacak. Çocukların yüz yüze oturmasını engelleyecek şekilde masalar düzenlenecek.