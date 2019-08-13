Kurban kesimi ne zaman biter? Kurban en son hangi gün kesilir?

Kurban kesimi ne zaman biter? sorusu arama motorunda araştırılmaya başladı.Toplamda 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı 2019 yılında 11 Ağustos tarihinde başladı. Kurbanların eti üç bölüme ayrılıp dağıtılması gerekiyor. Bir bölümü ev halkına, ikince bölüm eş, dost ve akrabaya hediye edilmeli, üçüncü bölüm ise, fakirlere dağıtılıyor. Henüz kurban ibadetini yerine getirmeyenler islami usüllere göre kurban kesimini yapacak olan vatandaşlar kurban en son hangi gün kesilir? sorusuna yanıt arıyor. Kurban kesimi ne zaman biter? diye merak edenler için yanıtı haberimizde yer alıyor..

KURBAN KESİMİ NE ZAMAN BİTER?

Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Şafii mezhebine göre ise, kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten ) sonra başlar. Hanefilere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder. (Merğinani, el-Hidaye, IV, 72)

Şafiilere göre ise 4. günü de kurban kesilebilir. (Maverdi, el-Havi’l-Kebir, Daru’l-Fikr, Beyrut, ts. , XV, 284; İbn Rüşd, Bidayetü’l-Müctehid, Mısır, 1975, I, 436)

Kurban bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.