2019 Küçükbaş, büyükbaş kurban fiyatları: Kurban fiyatları ne kadar?

2019 Küçükbaş, büyükbaş kurban fiyatları merak edilmeye başladı. 11 Ağustos tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı'na az bir zaman kala kurbalık hazırlıkları hızlandı. İstanbul'a kurbanlık hayvanlar 27 Temmuz'da gelecek ve çadırlarda satışına başlanacak. Kurban fiyatları ne kadar? diye merak eden vatandaşlar için 2019 Küçükbaş, büyükbaş kurban fiyatları haberimizde..

2019 KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890, yurt dışında 725 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

İstanbul’da geçen yıla göre kurbanlık fiyatlarının yüzde 10-15 civarında artmasını beklediklerini söyleyen Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, ayrıca canlı kilogram fiyatlarının büyükbaşta 26, küçükbaşta ise 23 liradan başlamasını öngördüklerini söyledi. Yücesan, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde Kurban Bayramı’nda 800 bin-bir milyon aralığında büyükbaş, 2,5-3 milyon küçükbaş hayvan kesildiğini kaydederek, hali hazırda Türkiye’nin yeterli stokunun bulunduğunu, mevcut hayvan varlığının fazlasıyla yetebileceğini duyurdu.

İstanbul’da bu yıl 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaş kesildiğini dile getiren Yücesan, henüz İstanbul için sevkiyatların başlamadığını ancak belediyelere ve özel kesim yerlerine satış için çok sayıda talep geldiğini, bu durumun da hayvan sayısının yeterli olduğunu gösterdiğini anlattı. Yücesan, büyükbaş kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 10-15 yukarıda olduğunu belirterek, "Geçen yıl kurbanlık canlı büyükbaşların kilogram fiyatları 22-23 lira civarından başlıyordu. Bu yıl büyükbaşta kilogram fiyatları 26 liradan başlayacak. Yıllık enflasyonun yüzde 15,7 olduğunu düşünürsek artışın enflasyondan düşük olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Küçükbaşta da geçen yıla göre yüzde 10-15 artış yaşanmasını beklediklerini aktaran Yücesan, "Karaman Anadolu koyununun kilogramının 23-24 liradan, kıvırcık koyunların ise 24-25 liradan satışa çıkması bekleniyor. Ancak hem büyükbaşta hem de küçükbaşta bu fiyatlar beklenen rakamlar. Arz fazla olursa rakamların geçen yılla aynı seviyelere inmesi mümkün olacaktır." İfadelerini kullandı.

KURBAN KESMENİN FAYDALARI

Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah’ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah’a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

KURBAN KESME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması için bulunması gereken şartlara kurbanın vücûb şartları denilir. Kurban kesmenin sünnet olduğunu söyleyenlere göre ise bunlar sünnet oluşun şartlarıdır. Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için dört şart aranır:

1. Müslüman olmak.

2. Akıllı ve bulûğa ermiş olmak.

3. Mukim olmak, yani yolcu olmamak.

4. Belirli bir malî güce sahip bulunmak.

Gayri müslimler öncelikli olarak imanla mükellef olup ancak iman ettikten sonra ibadetleri ifa etmeye ehil sayılırlar. Bu sebeple, bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü tutulabilmesi, daha doğrusu böyle bir ibadeti ifaya ehil sayılabilmesi için müslüman olması gerekir. Bu kural bütün ibadetler için geçerlidir. Hanefîler'den Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf ile Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre kurbanla yükümlü sayılmak için akıl ve bulûğ şart olmayıp gerekli malî güce sahip olan küçük çocuklar ve akıl hastaları adına kanunî temsilcileri tarafından kurban kesilmesi gerekir. Bu fakihler kurbanın malî bir ibadet oluşu ve başta fakirler olmak üzere üçüncü şahısların hakkının gözetilmesi hususunu ön planda tutmuşlardır.