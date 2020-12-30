'Kurban Bayramı'nda yaptığımız hataları yılbaşında yapmayalım'

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Vakalar ve ağır hasta sayısı düşüyor. Yılbaşındaki kapatmanın da tablo üzerinde önemli etkisi olacak. Tıpkı Kurban Bayramı’nda söylediğimiz gibi yılbaşı da önemli bir eşik. Dışarıda toplanmak yasak; ama evlerde de bir araya gelmemeye özen göstermek durumundayız. Çünkü ev içinde komşularla toplanma sırasında hastalık da kendini yaymak için fırsat bulacak. Vatandaşlarımız kesinlikle Kurban Bayramı’nda yaptığı hataları yapmamalılar." dedi.