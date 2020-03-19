Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı hangi gün? İşte Kurban Bayramı tatili ile ilgili detaylar…
Kurban Bayramı ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı'nın ne zaman olacağını merak etmeye başladı. İslam aleminde Ramazan Bayramı'ndan sonra kutlanan ikinci bayram olan Kurban Bayramı, geçen yıl 11 Ağustos Pazar gününe denk gelmişti. 2020 Kurban Bayramı tatili ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Ramazan ayının yaklaşıyor olması vatandaşları Kurban Bayramı ne zaman? sorusuna yöneltti. Geçen yıl Ağustos ayına denk gelen Kurban Bayramı’nın, bu yıl Temmuz ayı içerisinde idrak edilmesi bekleniyor. 4 gün süren Kurban Bayramı'nda, ibadetini yerine getirmenin yanı sıra tatil yapmak isteyen vatandaşlar ise başlangıç ve bitiş tarihlerini merak ediyor.
2020 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı’nın birinci günü
1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı’nın ikinci günü
2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı’nın üçüncü günü
3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı’nın dördüncü günü
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Mevcut durumda Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli olmadı. Bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeni ile uzatılma gibi bir durumun olması beklenmiyor. Bayram tatilinin ardından çalışan vatandaşlar 4 Ağustos Salı günü işbaşı yapacaklar. Geçtiğimiz yıl Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Bayram tatilinin uzamasına olumlu bakmıyorum" demişti.
Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına dair gelişmeleri önümüzdeki günlerde haberimiz içerisinden bulabilirsiniz.