Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı hangi gün? İşte Kurban Bayramı tatili ile ilgili detaylar…

Ramazan ayının yaklaşıyor olması vatandaşları Kurban Bayramı ne zaman? sorusuna yöneltti. Geçen yıl Ağustos ayına denk gelen Kurban Bayramı’nın, bu yıl Temmuz ayı içerisinde idrak edilmesi bekleniyor. 4 gün süren Kurban Bayramı'nda, ibadetini yerine getirmenin yanı sıra tatil yapmak isteyen vatandaşlar ise başlangıç ve bitiş tarihlerini merak ediyor.

2020 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı’nın birinci günü

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı’nın ikinci günü

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı’nın üçüncü günü

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı’nın dördüncü günü

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Mevcut durumda Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli olmadı. Bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeni ile uzatılma gibi bir durumun olması beklenmiyor. Bayram tatilinin ardından çalışan vatandaşlar 4 Ağustos Salı günü işbaşı yapacaklar. Geçtiğimiz yıl Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Bayram tatilinin uzamasına olumlu bakmıyorum" demişti.

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına dair gelişmeleri önümüzdeki günlerde haberimiz içerisinden bulabilirsiniz.