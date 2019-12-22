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  3. Kurban Bayramı 2020 ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Diyanet açıkladı

Kurban Bayramı 2020 ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Diyanet açıkladı

Kurban Bayramı 2020 ne zaman" Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak" Diyanet açıkladı

Kurban Bayramının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl dini gün ve ayların ne zaman olacağını açıklıyor. Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Haberimiz içerisinden bu yıl bayramın hangi tarihlerde olacağına ulaşabilirsiniz.

“Kurban Bayramı 2020 ne zaman?” sorusu araştırılıyor. Kurban Bayramı hangi tarihte olacak? Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl yayınladığı takvim içerisinde dini günleri duyuruyor. Müslümanlar bu tarihlerde bolca ibadet ediyorlar. Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Diyanet tarafından belirtilen tarihlerde bu ibadet gerçekleştiriliyor. Haberimiz içerisinden bayram tarihlerini öğrenebilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN OLACAK?

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı’nın birinci günü

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı’nın ikinci günü

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı’nın üçüncü günü

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı’nın dördüncü günü

KURBAN BAYRAMI TATİLİ  KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı arefe günü başlayacak. Dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos'ta olacak.

Geçtiğimiz yıl Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Bayram tatilinin uzamasına olumlu bakmıyorum" demişti.


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