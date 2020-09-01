Kurallarla hem yaşayın hem yaşatın! Dr. Remzi Sarıkaya: Virüs kaptım, maske taktım, bulaştırmadım

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Remzi Sarıkaya, koronavirüsü yenerek tekrar görevinin başına döndü. Vatandaşlara uyarılarda bulanan Dr. Sarıkaya, “Bu süreçte beni en çok mutlu eden kimseye bulaştırmadan bu süreci atlatmam oldu. Bu zinciri sürekli maske takarak kırdım. Lütfen maskenizi yüzünüzden eksik etmeyin” diyerek şöyle konuştu:

GRİPTEN DAHA AĞIR



“Bayramdan hemen önce kaptığımı düşünüyorum. Bayram tatilinden sonra semptomlarım başladı ve daha sonra yapılan testim pozitif çıktı. Testten hemen önce hafif, yani çok önemsenmeyecek düzeyde boğaz ağrım oldu. Sabah mesaiye gelmek için uyandığımda yaygın bir vücut ağrısı ile uyandım. Daha önce yaşadığım grip semptomlarımdan daha ağır semptomlar vardı. Bunun üzerine mesaiye değil kovit alanına gittim. Test sonucum pozitif çıkmadan 2 gün önce, Kovid-19 nedeniyle bir doktor arkadaşım vefat etmişti. Aynı yaş grubundan size yakın birini kaybettiğiniz zaman duygusal olarak daha fazla etkileniyorsunuz. Bayramın ilk günü gidip anneme babama uzaktan el salladım. Sağlık Bakanımızın her gün ısrarla üstünde durduğu maskeye, sosyal mesafeye, hijyene ve odamın havalandırılmasına çok dikkat ettim. Bu kurallara uyarak evde beraber yaşadığım 2 çocuğum ve eşime bulaştırmadan bu hastalığı atlatmış oldum. En azından o zinciri kırmış oldum ve bana bulaşan bir hastalığı başkasına bulaştırmadan atlatmış oldum. Bu süreçte özellikle maske takmanın önemine ve sosyal mesafeye çok dikkat etmeleri lazım. Sigara bu süreçte riski ciddi düzeyde artırıyor.”

BELİRTİLERİ OLAN HASTANEYE GİTSİN



Vatandaşlara uyarıda bulunan Dr. Sarıkaya “Eğer kendilerinde belirtiler varsa mutlaka sağlık kuruluşuna başvursunlar. Geciktirince teşhis geç konuluyor, bulaş artıyor” dedi.

